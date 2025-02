A6, procedono i lavori: rimossi diversi cantieri, in direzione Savona tornano a carreggiata doppia 10 km

Avanzano secondo cronoprogramma i lavori di ammodernamento della A6 Torino-Savona, in particolare nel tratto tra Ceva e il capoluogo savonese.

Come ha fatto sapere in una nota il concessionario, il completamento di alcuni interventi all’interno dei cantieri attivi ha permesso ad Autostrada dei Fiori di ridurre di circa 10 km lo sviluppo dei cantieri a corsia unica in carreggiata direzione Savona.

"La misura è già stata attivata - afferma Autofiori - grazie alla progressione dei lavori e all’impegno degli oltre 300 addetti tra operai e tecnici impegnati quotidianamente nei cantieri".

"Questa è certamente una buona notizia per i collegamenti tra Liguria e Piemonte - afferma in una nota l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone - in linea con il progressivo alleggerimento dei cantieri che le concessionarie liguri hanno garantito entro le festività pasquali, durante le quali verranno rimossi e in molti casi arriveranno a conclusione molte delle lavorazioni più impattanti. In questo modo andremo incontro alle esigenze dei liguri e delle nostre imprese, favorendo anche i flussi turistici verso la nostra regione".

Anche l'assessore ai Trasporti e Infrastrutture del Piemonte Marco Gabusi commenta: "Una notizia che coniuga la maggior sicurezza con la necessità di garantire tempi di percorrenza certi agli utenti; il fatto che arrivi con buon anticipo rispetto all’inizio della stagione di maggior affluenza turistica consente certamente una pianificazione ottimale per tutti gli utenti ed una maggior capacità attrattiva delle nostre regioni".

E' infatti stata imponente la mole di operazioni di ammodernamento nelle quali è stata coinvolta la tratta, una delle prime arterie autostradali d’Italia risalente, in alcuni tratti, addirittura agli anni’60.

"Nel solo 2024 sono stati investiti oltre 125 milioni di euro, sono stati ultimati importanti interventi strutturali su 9 viadotti, mentre i lavori su altri 28 viadotti sono in uno stato avanzato di esecuzione" spiega nella sua nota la concessionaria autostradale, annunciando inoltre il completamento entro l’anno dei "lavori di adeguamento alla direttiva comunitaria dell’ultima galleria di sviluppo superiore ai 500 metri".

"Dal 2013, anno di acquisizione da parte del Gruppo ASTM della società - continuano da Autofiori - sono stati spesi complessivamente sulla tratta A6 Torino-Savona circa un miliardo di euro. Numeri che testimoniano l’approccio industriale di Autostrada dei Fiori e il suo costante impegno per innalzare i livelli di sicurezza dell’infrastruttura".