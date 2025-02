Savona, l'ultimo saluto allo storico team manager della Sampdoria Ajazzone: "Ciao Giorgio" (FOTO E VIDEO)

Piange anche il cielo a Savona per lo storico team manager della Sampdoria Giorgio Ajazzone mancato all'età di 70 anni.

In tanti amici, conoscenti, ex calciatori blucerchiati come l'ex CT dell'Italia Roberto Mancini, Antonio Cassano, Sergio Volpi, Francesco Flachi, Angelo Palombo, Fabio Quagliarella, Giampaolo Pazzini, Daniele Gastaldello, l'attuale ds Pietro Accardi, l'ex presidente Marco Lanna e i moltissimi tifosi blucerchiati si sono stretti intorno alla famiglia nella gremita parrocchia di San Paolo di Corso Tardy&Benech per salutare il dirigente che tanto amava i colori della squadra ligure.

Arrivato alla Samp nel 1978 come impiegato amministrativo, aveva vissuto gli anni della presidenza di Paolo Mantovani e della Sampd’oro diventando una delle colonne portanti della società di cui ha fatto parte per quasi quaranta anni. Nel 1997 diventò ufficialmente team manager, ruolo ricoperto per vent’anni, fino alla pensione.

"Quando penso alla vita penso a mio padre, alla fortuna che ha avuto quel bambino di Rivarolo che penso sia stato molto fortunato e amato. Era facile amarlo e forse più difficile capirlo. Ti voglio bene Giorgio, se amo questa vita è anche perché ho avuto il privilegio di osservare come tu hai vissuto la tua" ha detto il figlio Luca.

"Sapeva di essere amato ma a questi livelli no, ha lasciato un ricordo stupendo" le parole della moglie Franca sul sagrato della chiesa ringraziando tutti i presenti.