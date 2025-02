Il Piatto del Festival 2025: successo straordinario per l’incontro tra alta cucina e musica al Festival di Sanremo

Sanremo si conferma ancora una volta palcoscenico d’eccellenza non solo per la musica, ma anche per l’enogastronomia di alta qualità. L’evento "Note di Gusto" ha riscosso un trionfale successo, celebrando la perfetta fusione tra tradizione culinaria e innovazione, nella splendida cornice del Living Garden. Un’iniziativa unica nel suo genere, organizzata da CNA Imperia in collaborazione con More News, che ha consacrato la gastronomia come elemento imprescindibile del Made in Italy.

La serata ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale, accorse per degustare la straordinaria creazione dello chef Matteo Milandri di Casa Artusi, un vero omaggio alla tradizione domestica italiana e alla valorizzazione degli ingredienti locali. L’evento si è inserito nell’ambito della, che per il secondo anno consecutivo ha accompagnato il celebre Festival della Canzone Italiana con un viaggio sensoriale nella cucina del territorio, arricchita dal talento e dalla creatività degli chef coinvolti.

Dopo il successo dell’edizione 2024, che ha visto protagonista lo chef stellato Paolo Griffa con il suo iconico dessert “Nel Giardino dei Fiori di Sanremo”, il 2025 segna un nuovo capitolo all’insegna dell’eccellenza gastronomica. Casa Artusi porta avanti un progetto che non solo esalta la cucina tradizionale, ma ambisce a creare un format replicabile nelle più importanti città che ospitano festival nazionali e internazionali. Un’idea che mira a trasformare ogni evento culturale in un’esperienza sensoriale completa, attraverso menù che spaziano dall’antipasto al dolce, esaltando il patrimonio culinario locale con ingredienti d’eccellenza. Quest’anno, i protagonisti indiscussi sono stati lavanda, zafferano e tartufo, utilizzati sapientemente per creare piatti unici e sorprendenti.

Il Piatto del Festival 2025: Maiale Arrostito al Latte N° 551 aromatizzato alla Lavanda Imperia

L’assoluto protagonista della serata è stato il Piatto del Festival 2025, simbolo della perfetta armonia tra tradizione e modernità: Maiale arrostito al latte N° 551 aromatizzato alla lavanda Imperia, un’esplosione di sapori studiata per esaltare i prodotti del territorio e reinterpretare le radici della cucina italiana in chiave contemporanea.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza culinaria, un esclusivo aperitivo con gin alla begonia, creato dall’azienda Taste It, che ha regalato agli ospiti un viaggio sensoriale inedito tra profumi e aromi raffinati.

Una serata di prestigio con ospiti d’eccezione

L’evento ha visto la presenza di numerose autorità e figure di spicco: i vertici di CNA, tra cui il presidente della sede locale Michele Breccione, il direttore Luciano Vazzano, i responsabili Giuseppe Faraldi e Graziano Poretti, e il presidente regionale Massimo Giacchetta. Presente anche il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, accompagnato dagli assessori Lucia Artusi, Enza Dedali e Massimo Donzella, oltre al senatore Gianni Berrino.

Uno dei momenti più acclamati della serata è stata la premiazione dei giovani ideatori del Fantasanremo, il celebre gioco online nato nel 2020 che, ispirandosi alla logica del fantacalcio, ha conquistato il pubblico con il coinvolgente meccanismo di creazione di squadre di artisti in gara.

Un plauso speciale è stato rivolto alla chef Paola Chiolini, che ha magistralmente coordinato la preparazione dei piatti, ad eccezione del maialino arrosto, contribuendo all’eccellenza dell’evento.

CNA Imperia: un impegno costante nella valorizzazione del territorio

"Il successo di questa serata conferma l’importanza della enogastronomia come ambasciatrice del nostro territorio e delle sue eccellenze. CNA Imperia è orgogliosa di promuovere iniziative che esaltano la qualità, la tradizione e l’innovazione della nostra cucina locale. Il Piatto del Festival non è solo un simbolo culinario, ma un’opportunità concreta per dare visibilità alle imprese artigiane e ai prodotti di eccellenza che rendono unica la nostra offerta enogastronomica. Il nostro obiettivo è continuare a costruire ponti tra cultura, musica e cibo, rendendo Sanremo un punto di riferimento anche dal punto di vista gastronomico."

Un evento reso possibile grazie a prestigiosi partner

Il successo della serata è stato reso possibile grazie al supporto di aziende che incarnano l’eccellenza del settore: Centro Latte Faraldi, Latte Alberti, Tanagrina, Frantoio Sant'Agata, Pasta Morena e Autoviale. Realtà che con il loro contributo hanno arricchito questa esperienza gastronomica, consolidando il legame tra il Festival e il patrimonio enogastronomico del territorio.

Un appuntamento indimenticabile che ha dimostrato ancora una volta come Sanremo sia la capitale non solo della musica, ma anche del gusto e della cultura gastronomica italiana!

(Foto di Erika Bonazinga, video di Massimo Cimiotti)