Savona, la moglie di Gianni Minà presenta il libro "Fidel. Un dialogo lungo trent'anni"

Mercoledì 12 febbraio alle ore 18, la Libreria Ubik di Savona ospiterà un evento speciale con Loredana Macchietti Minà, presidente della Fondazione Gianni Minà e moglie dell'indimenticata giornalista. Durante l'incontro, sarà presentato il libro "Fidel. Un dialogo lungo trent'anni" (Minimum Fax), che raccoglie le storiche interviste che Gianni Minà ha avuto con Fidel Castro, una delle figure più carismatiche e controverse del XX secolo.

Il volume rappresenta un’occasione unica per entrare in dialogo con uno dei leader più significativi della Rivoluzione Cubana. Le conversazioni, che si estendono per oltre tre decenni, sono tra le più lunghe mai rilasciate da Castro a un giornalista occidentale e offrono una riflessione profonda sulla storia di Cuba e sul pensiero di Fidel. Si toccano temi cruciali come l'amico Che Guevara, il conflitto con gli Stati Uniti, la crisi missilistica, le riforme economiche e i diritti umani. Castro, sempre pronto a confrontarsi con domande difficili, si mostra in tutta la sua complessità, un uomo capace di coniugare luci e ombre e di anticipare le sfide del nuovo millennio.

A moderare l'incontro sarà Mimmo Lombezzi, giornalista di lunga esperienza, mentre Roberto Casella, del Circolo Granma Italia-Cuba di Savona e Celle, introdurrà l'evento. L'incontro è organizzato dall'Associazione Italia-Cuba, una realtà che da anni promuove il dialogo e la cultura tra i due paesi.