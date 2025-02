Termovalorizzatore, Natale e Arboscello (Pd): “Il termovalorizzatore in Valbormida una certezza solo per Bucci”

"Il termovalorizzatore in Valbormida nei fatti una certezza, ma Bucci con chi ne ha parlato? Questa Giunta crede di essere tornata al tempo dei feudatari, quando i signori decidevano per il popolo. Ad oggi non c’è stato nessun coinvolgimento, nessun approfondimento, nessuna valutazione degli impatti ambientali della valutazione di costi di realizzazione e di quelli tariffari. Ma soprattutto due domande: serve realmente un impianto di questa natura per la Liguria ed è possibile che a decidere la realizzazione siano le aziende che dovranno costruire l’impianto? Si parla di intermodalità e minor utilizzo del trasporto su gomma per il trasporto dei rifiuti, ma Bucci ha visto lo stato dell’infrastruttura ferroviaria in Valbormida? Chi dovrebbe pagare gli investimenti per l’ammodernamento? I cittadini in tariffa o la Regione? Mentre sullo sfondo si intravede l’Agenzia dei rifiuti il cui ruolo rimane inesistente. Com’è possibile che svolga le funzioni di stazione appaltante se non ha nemmeno un dipendente?”.

Così il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale e il consigliere regionale PD Roberto Arboscello su termovalorizzatore in Valbormida.

“Se per fare le gare si appoggerà agli uffici regionali, questa sarà un’ulteriore conferma del fatto che quella agenzia è inutile ed è solo costosa, ma di questo se ne occuperà la Corte dei conti. A tutte queste domande pretendiamo una risposta nell’interesse dei cittadini che vogliamo tutelare, delle amministrazioni con cui vogliamo collaborare e delle aziende a cui non è corretto chiedere di fare progetti senza che ci sia dietro una sostenibilità economica, finanziaria e ambientale”, conclude Arboscello.