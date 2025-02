La Croce Bianca contro il parco eolico "Bric Surite": "Metterebbe a rischio l’ultima area di Altare frequentata per passeggiate e attività all’aria aperta"

La Croce Bianca di Altare si oppone al progetto del parco eolico "Bric Surite".

In una nota firmata dal presidente, dal Consiglio direttivo e da tutti i volontari della Pubblica Assistenza, si evidenzia come "le malattie dell’età moderna – obesità, ipertensione e problemi cardiaci – siano in costante aumento tra tutte le fasce di popolazione".

L'associazione sottolinea inoltre che "è scientificamente provato come una leggera attività fisica, anche solo 30 minuti al giorno, possa ridurre significativamente il rischio di queste patologie". La realizzazione del parco eolico "metterebbe a rischio l'ultima area di Altare ancora frequentata da persone di ogni età per passeggiate e attività all’aria aperta".

Per queste ragioni, la Croce Bianca chiede che "il progetto venga cancellato, considerando anche il suo impatto sulle abitudini socio-sanitarie della comunità e sul rispetto delle tradizioni locali".