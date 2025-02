Carcare, furto notturno all'Ok Market: rubato il fondo cassa e l'incasso della giornata

Ladri in azione a Carcare. Nella notte appena trascorsa, alcuni malviventi si sono introdotti all'interno del supermercato Ok Market, situato in via Armando Diaz. Il furto è stato scoperto solo questa mattina, al momento della riapertura del negozio.

Approfittando delle ore notturne, i ladri sono riusciti a eludere le misure di sicurezza del supermercato, entrando dal retro, dove normalmente accedono i camion, e scassinando il lucchetto.

Una volta dentro, i malviventi hanno preso solo i cassetti con il fondo cassa e l'incasso, mettendo sotto sopra l'ufficio. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo è stato messo a segno con grande rapidità. La somma portata via ammonterebbe a circa 3mila euro.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Carcare.