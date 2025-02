Ospedale di Cairo, in aumento gli accessi al PPI

Il Punto di Primo Intervento di Cairo Montenotte ha visto un significativo aumento degli accessi nel corso del 2024, confermando l'importanza e l'efficacia del servizio per i cittadini della Val Bormida.

I dati forniti dall'Asl, a seguito di una richiesta di accesso agli atti da parte del gruppo di opposizione "Cairo in Comune", mostrano un incremento degli accessi, che sono passati da 5.929 nel 2023 a 6.484 nel 2024, con un aumento di 555 pazienti rispetto all'anno precedente.

"Quest'anno, nonostante sia appena iniziato, sono già 222. È un dato clamoroso, considerando che è aperto solo 12 ore e che l'Asl non manda le ambulanze, nemmeno per i pazienti meno gravi. Questa è la dimostrazione che il servizio funziona bene ed è utile per i cittadini della valle, che qui trovano sempre una risposta adeguata grazie alla professionalità degli operatori", commentano da "Cairo in Comune".

"È inspiegabile, quindi, che Regione ed Asl non tengano fede alle promesse fatte di riaprirlo anche di notte, dopo averlo chiuso per il Covid C'è bisogno di buona sanità e di maggiori servizi per la nostra valle e non stancheremo mai di chiederlo con mozioni e interrogazioni in Consiglio comunale", concludono dal gruppo di opposizione.