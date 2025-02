Savona, il 20 febbraio Giornata nazionale del Personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale, del volontariato

Conoscere i vari profili professionali del mondo sanitario sottolineando, per ciascuno, le caratteristiche tipiche, i punti di forza ed il loro contributo nel sistema sanità; illustrare gli iter scolastici ed i percorsi formativi possibili ed i vari sbocchi professionali;aumentare nei giovani le vocazioni per le professioni del mondo sanitario anche attraverso racconti ed esperienze di vita- lavoro facendo leva sugli aspetti umani, relazionali ed emozionali connessi.

Sono questi gli obiettivi che l'Ordine delle profesisoni infermioeristiche si propne in occasione del 20 febbraio, la Giornata nazionale del Personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale, del volontariato.

In piazza Pertini ci saranno stand con esperti e giovani professionisti che: illustreranno il percorso formativo per ottenere il titolo professionale, racconteranno la propria personale esperienza di formazione, vita, lavoro cercando di porre in evidenza il lato umano ed emozionale della propria vicenda e risponderanno a domande, chiariranno dubbi su percorsi formativi e attività lavorativa.