Laboratori e non solo, alla rp Ramella di Loano enti e associazioni fanno rete per allietare gli ospiti

Sono sempre ricchi di attività i pomeriggi degli ospiti della residenza protetta Ramella di Loano.

“Grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio - spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l'assessore alla Rp Manuela Zunino - i nostri 'nonni' possono dedicarsi ogni settimana ad occupazioni diverse: dai laboratori manuali agli spettacoli musicali, di danza e di clown-therapy alle uscite sul territorio per merende all'aria aperta. Un programma diversificato che consente loro di mantenersi attivi e trascorrere ore in allegria e spensieratezza”.

Il calendario dei prossimi appuntamenti prevede: il 22 febbraio spettacolo delle allieve della Scuola Attimo Danza di Lorella Brondo; il 4 marzo festa di carnevale con le maschere di Vecchia Loano.

Inoltre: il secondo lunedì di ogni mese c'è uno spettacolo musicale in collaborazione con l'associazione Auser; ogni settimana laboratorio per la creazione delle decorazioni della mostra di “Universo in Rosa”; attività di clown-therapy con i Sanna Clown di Savona; uscite di gruppo e merende in passeggiata.