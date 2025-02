Ad Andora un’area per la pratica del surf in notturna: l'inaugurazione sabato 22 febbraio

Il comune di Andora inaugura un’area per la pratica del surf in notturna. La più grande d’Italia e fra le poche d’Europa. L’iniziativa è dell’Assessorato allo Sport che sabato 22 febbraio, alle ore 18.00, sul molo Thor Heyerdahl, ha programmato l’accensione ufficiale di due impianti, con sei fari ciascuno, per una potenza totale di 24.000 watt, capaci di illuminare gran parte del litorale di levante e che permetteranno agli appassionati di praticare surf di sera, in uno scenario unico.

A collaudare l’area, onde permettendo, ci saranno molti campioni di surf radunati ad Andora dalla Federazione Italiana Surfing Sci nautico Wakeboard e dalla asd Cinghiale Marino Surf Club di Andora. L’invito è aperto naturalmente a tutti gli appassionati.

“L’impianto dell’area di surf in notturna illumina il litorale per circa un chilometro e offre una proposta sportivo-ricreativa unica che si inserisce nel quadro delle opere e delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale per intercettare il turismo sportivo e rendere Andora attrattiva tutto l’anno – ha dichiarato l’assessore allo Sport Ilario Simonetta – Abbiamo lavorato, anche con la preziosa collaborazione e guida della Guardia Costiera, per offrire uno spazio per la pratica unico e in sicurezza. Rispondiamo così alle richieste degli appassionati che già numerosissimi sono attratti dalla qualità delle onde di Andora. Abbiamo completamente riprogettato l’intervento e siamo riusciti a realizzare due impianti potentissimi, con sei fari ciascuno, rispetto all’unico previsto anni fa. Offriamo ai surfisti ben due aree, divise dal Molo Heyerdahl. Lo spazio è pubblico. Stiamo lavorando affinché l’uso dell’illuminazione possa essere gestito attraverso una app a cui iscriversi”.

L’evento di accensione dell’Area di pratica di Surf in notturna, gode del Patrocinio di Regione Liguria, nell’ambito di “2025 Liguria Regione Europea dello Sport” e della Provincia di Savona.

Alla cerimonia saranno presenti l’Assessore Regionale allo Sport Simona Ferro, il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il Presidente della Federazione Italiana Surfing Sci nautico Wakeboard, Claudio Ponzani, il Direttore Tecnico FISSW Marco Gregori, il consigliere Aces Italia-Area Area Nord Ovest Enrico Cimaschi e numerosi campioni del Team Italia: Alessandro Marcianò, atleta surf big wave riding, detentore del record Italiano 18 metri, Cecilia Pampinella Campionessa del mondo Sup race, Genesio Ludovisi, Campione Europeo Bodyboard, Leonardo Apreda campione europeo Surf junior, Francesca Rubegni campionessa europea Sup race e Riccardo Rossi Campione europeo Sup race.

“L’Area surf in notturna, la futura pista ciclabile, i sentieri che abbiamo ritracciato e quelli che stiamo potenziando per gli appassionati di MTB, eBike e trekking, sono opere fondamentali perché propongono attività attrattive in ogni periodo dell’anno e sono dedicate sia a chi ama il mare che l'entroterra. Progetti ideati, finanziati e che portiamo a compimento proprio nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport - ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis – Nel caso del surf, sono tantissimi ad attendere questa novità, se si pensa che già in centinaia arrivano ad Andora ogni volta che sono previste le onde giuste. Un movimento a cui dare continuità e che porterà certamente ricadute economiche sul territorio”.

Nel comune di Andora il movimento legato agli sport di mare quali vela, wind surf, surf, sup si è sviluppato anche grazie anche al lavoro delle associazioni che operano per la promozione sul litorale e nel porto e con il sostegno e la collaborazione del Comune e dell’A.M.A.

Fra queste l’Asd Cinghiale Marino Surf Club di Andora che da svariati anni è impegnata nella promozione fra i giovani del surf e nell’organizzazione di importanti gare nazionali ed internazionali con la Federazione Italiana Surfing.