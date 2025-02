Dego, il ponte sul fiume Bormida chiude al traffico per 3 giorni

Dego si prepara ad affrontare tre giorni di chiusura totale del ponte sul fiume Bormida, situato nel centro del paese lungo la Sp 29 dir B, alla progressiva chilometrica 122+070. Il provvedimento, in vigore dal 17 al 19 febbraio, si rende necessario per verificare il percorso delle utenze, in vista, pare, dei futuri interventi di risanamento e messa in sicurezza della struttura.

Il ponte, di competenza della Provincia, è oggetto di lavori di consolidamento da diversi mesi. Da maggio 2023, la circolazione è stata ridotta con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo e la chiusura di una corsia, una situazione che ha generato parecchi malumori a causa dei disagi provocati.

Tpl Linea ha comunicato che i collegamenti sulla tratta Cairo – Dego – Cairo non subiranno variazioni. Le corse Cairo – Piana – Taglio, sia in andata che in ritorno, non transiteranno per Dego, deviando invece sulla Sp 29. Per i residenti di Dego che devono raggiungere Cairo o Piana – Taglio, le fermate più vicine disponibili saranno quelle in località Rocchetta di Cairo, in via del Colletto.