Albisola, sorpresi con 45 grammi di cocaina: 47enne e 28enne arrestati dai Carabinieri

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle zone più sensibili della città di Savona e nei vari comuni del territorio. Nell’ambito di tale attività, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno arrestato due persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 47enne italiano ed un 28enne di origine albanese, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine.

I militari hanno quindi effettuato una perquisizione all’interno delle abitazioni dei due soggetti fermati, dove hanno trovato e sequestrato circa 45 grammi di cocaina, circa 800 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente, tutto materiale sequestrato. I due uomini sono stati pertanto arrestati e giudicati in data odierna con rito direttissimo presso il Tribunale di Savona: al termine dell’udienza di convalida, per entrambi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.