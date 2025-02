A Verezzi aperitivo in piazza per festeggiare San Valentino

Verezzi si prepara a celebrare l’amore in tutte le sue forme con un’iniziativa speciale in occasione di San Valentino. Questa sera, 14 Febbraio, nella splendida cornice di piazza Sant'Agostino si illuminerà il cuore rosso, creando un’atmosfera magica e suggestiva

L’evento, promosso dall'associazione Vivere Verezzi con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi, vuole essere un omaggio all’amore nelle sue diverse espressioni: l’amore per il partner, per la famiglia, per gli amici, ma anche l’amore per il proprio paese, per le proprie radici. Un invito a riflettere sul significato dell’amore e sulla sua importanza nella vita di ognuno. È un’occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile.