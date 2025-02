Savona, in Seminario incontro su stili di vita e solidarietà a scuola

Prosegue il corso di formazione "Educare alla pace: responsabilità e risorsa per costruire cittadinanza attiva", proposto dai Servizi per la Pastorale Scolastica e per i Problemi Sociali e dalla Caritas della Diocesi di Savona-Noli, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado e agli educatori.

I primi incontri si tengono dalle ore 17 alle 19 presso il Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5. Mercoledì 19 febbraio si parlerà di "Gli stili di vita e lo sviluppo della solidarietà nel microcontesto scolastico e di gruppo", mentre lunedì 10 marzo il tema sarà "Le diversità culturali, ma non solo, e la gestione dei conflitti". Mercoledì 2 aprile, dalle ore 20:45 alle 22:45, nella Sala Caduti di Nassiriya del Palazzo della Provincia di Savona, al piano terra di via dei Sormano 12, l'incontro verterà su "Strumenti di pace. L’esperienza dell’Officina della Pace a Savona".

"Educare alla pace significa impegnarsi a costruire una pedagogia che abbia la pace non come contenuto, ma come sfondo educativo per ricercare e valorizzare modi di apprendere, crescere e stare insieme, orientati alla collaborazione piuttosto che alla competizione, alla comprensione piuttosto che alla superficiale e distratta adesione a modelli preconfezionati, al pensiero critico piuttosto che all’indottrinamento", dichiarano gli organizzatori.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Aureliano Deraggi, responsabile della Pastorale Scolastica, al numero di cellulare 3477931556 o all'indirizzo e-mail ufficio.scuola@diocesisavona.it, oppure Maurizio Vivalda, responsabile della Pastorale per i Problemi Sociali, al 3404776345 o all'e-mail mauriziovivalda@me.com.