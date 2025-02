Martedì 18 febbraio la Tombolata Benefica organizzata dall'A.S.D. Unione Polisportiva Bragno

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Polisportiva Bragno si prepara ad accogliere tutti per una serata di solidarietà e divertimento, con una Tombolata Benefica che si terrà domani sera, martedì 18 febbraio, alle 21. L'iniziativa, che avrà luogo presso il teatrino di Bragno, è organizzata per raccogliere fondi a favore dell'Associazione Raggio di Sole e dei ragazzi di Villa Sanguinetti, un'iniziativa che si inserisce nel più ampio impegno dell'UP Bragno verso le realtà sociali del territorio.

Questa non è la prima volta che l’associazione si impegna in attività solidali. Lo scorso mese, infatti, è stata organizzata un'altra tombolata benefica, il cui ricavato è stato interamente devoluto alla Croce Bianca di Cairo e all'Associazione Guido Rossi. In quella occasione, sono stati raccolti ben 800 euro, che sono stati destinati alle due associazioni per sostenere le loro importanti attività.