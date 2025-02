Pub di Sassello chiuso dalla Questura, sit-in di solidarietà. "La cantina dei Frati": "La vostra vicinanza ha davvero fatto la differenza"

Un sit-in all'insegna della musica cantando e suonando. In segno di solidarietà davanti al pub "La cantina dei Frati" in Piazza Conezione a Sassello chiusa la settimana scorsa per 5 giorni dalla Questura di Savona.

Il tam-tam a riunirsi era scattato sui social con diversi sassellesi che si sono visti per passare qualche ora insieme in piazza.

"In momenti come questi ci rendiamo conto di quanto sia forte il legame che unisce la nostra comunità. Vogliamo ringraziare dal profondo del cuore i nostri amici e clienti che in questi cinque giorni ci hanno dimostrato la loro solidarietà e vicinanza e che, in modo del tutto spontaneo, hanno deciso di organizzare questi sit-in fuori dal locale chiuso - dicono dall'attività - Questa situazione è stata emotivamente difficile, ma la vostra vicinanza ha davvero fatto la differenza. Per questo non smetteremo mai di ringraziarvi, e speriamo di poter tornare a lavorare per voi con la serenità che c'è sempre stata, dimostrando a tutti che la realtà sassellese è tutt'altro che pericolosa o problematica. Scusateli per la sete".

Lo scorso 12 febbraio era stato notificato e portato ad esecuzione da parte dei militari della Stazione dei Carabinieri di Sassello il decreto firmato dal Questore di Savona Giuseppe Mariani, nei confronti del locale.

Il provvedimento aveva disposto una sospensione della licenza relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande per cinque giorni, a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. La misura era stata adottata a seguito di una proposta avanzata dalla stessa Stazione dei Carabinieri che avrebbe evidenziato svariate situazioni di criticità legate alla gestione del locale oltre che alla riscontrata presenza di soggetti pregiudicati.

In più occasioni in locale sarebbe stato causa di disturbo alla quiete pubblica in ragione della consistente affluenza di clientela ed il notevole consumo di alcolici da parte degli stessi avventori che assembrandosi e stazionando fuori dal locale avrebbero interessato anche la strada pubblica creando pericolo alla circolazione stradale.