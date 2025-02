Proteggere i mari e salvaguardare i loro habitat, a Quiliano una serata d'approfondimento col recordman Paolo Cappucciati

All’interno delle iniziative organizzate in occasione della campagna “M’Illumino di Meno”, la Città di Quiliano propone, per venerdì 21 febbraio alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare di Piazza Costituzione, una serata dedicata alla scoperta dei fondali marini con il convegno dal titolo “Una vita sott’acqua - Conoscenza, minacce e opportunità dei fondali marini” a cura dell’atleta subacqueo e sommozzatore professionista Paolo Cappucciati.

Nel 2013 Paolo Cappucciati, con alle spalle oltre 40 anni di attività e con uno smisurato amore per il mare, ha stabilito un record internazionale: 24 ore in immersione sott'acqua nel mare di Spotorno, con semplici attrezzature ricreative. Nuovo record anche nell’anno 2024: 24 ore consecutive sott’acqua nel Golfo dell’Isola, a Spotorno. Questa impresa, non è solo una dimostrazione di resistenza fisica ma anche un contributo significativo alla ricerca scientifica.

Il convegno sarà una opportunità unica per scoprire i segreti nascosti sotto la superficie del mare e riflettere sulla salute dei nostri oceani. Paolo Cappucciati, con la sua esperienza pluriennale nelle profondità marine, guiderà la serata condividendo le sue esperienze dirette attraverso immagini e video, raccontando la bellezza e la fragilità di questi ecosistemi marini.

Un focus particolare sarà posto sul crescente problema dell’inquinamento nei fondali, con accumulo di plastica, sostanze chimiche e rifiuti che minacciano la vita marina. Sarà dato spazio inoltre all’apertura di dibattiti.

L’intera iniziativa sarà svolta a luci spente con la sola illuminazione utilizzata dal record- man durante le sue immersioni marine.

Moderatrice del convegno sarà la naturalista e guida ambientale escursionista Luisa Sicorello.

Il convegno è rivolto a tutti coloro che vogliono comprendere più a fondo l'importanza di proteggere i nostri mari e, attraverso l'informazione e l'educazione, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'urgenza di preservare questo patrimonio naturale.