"Mamma in provetta", il libro di Peirano e Vignola apre la rassegna culturale di Ortovero

"IncontriAMOci... ad Ortovero" è il titolo della nuova rassegna culturale: primo appuntamento in programma giovedì 20 febbraio, alle ore 20.45, all'Enoteca regionale in viale alla Chiesa, nel quale sarà presentato il libro "Una mamma in provetta", di Nicole Peirano e Gloria Vignola.

Proprio la giovane madre di Ortovero, Nicole Peirano, ha voluto raccontare la sua esperienza personale: il lungo e difficile desiderio di diventare mamma ricorrendo alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Dialoga con le autrici del libro Mariagrazia Timo, capogruppo di maggioranza e consigliere delegata alla cultura.

L'evento è patrocinato dal Comune di Ortovero e si inserisce tra le iniziative di sostegno a "Savona Capitale Europea della Cultura 2027". L'invito è quello di partecipare numerosi.

"Sarà una serata in cui, con il racconto dell'esperienza personale di Nicole e suo marito Daniel che in questo libro ci offrono il loro viaggio nella PMA, possiamo riflettere su cosa una donna sia disposta a sopportare pur di diventare madre. Dal racconto intimo e crudo di questa storia, scopriremo come questo percorso sia intriso dal senso di fallimento, dalla pressione sociale delle aspettative, da dolore, rabbia e frustrazione; ma, soprattutto, capiremo quanto sia importante ridare dignità al corpo femminile e comprendere una verità fondamentale".

"Lo scopo di questa nuova rassegna è offrire occasioni di incontro, sia in ambito di conoscenza delle peculiarità del nostro comune, quanto di riflessione su tematiche civili ed istituzionali, nonché momenti ludici e di intrattenimento" afferma la consigliere delegata alla cultura Mariagrazia Timo.

"Questa prima edizione prevede una serie di eventi che spaziano da interviste con gli autori ad incontri su importanti figure del territorio, da presentazioni librarie a visite guidate; non ultimo anche la possibilità di intrattenimenti musicali e teatrali" conclude.

Un secondo incontro della nuova rassegna culturale si terrà venerdì 7 marzo, alle ore 21.00, sempre al centro enologico di Ortovero, dove si svolgerà una serata informativa in collaborazione con la Croce Bianca albenganese - sezione di Villanova d'Albenga: la pubblica assistenza presenterà l'associazione, il proprio operato e, soprattutto, come contribuire per sostenere il volontariato.