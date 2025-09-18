Avis Varazze spegne 75 candeline: il 28 settembre la festa e una mostra

È giunto finalmente il momento di festeggiare il nostro importante anniversario di fondazione e rendere il giusto onore a tutti i donatori e collaboratori che durante tutti questi anni con dedizione e continuità hanno dato il loro contributo per non fare mani mancare il sangue a tutte le persone che sono meno fortunate di noi”.

È il messaggio diffuso da Avis Varazze che domenica 28 settembre festeggerà l’importante traguardo dei 75 anni con un ricco programma.

Ore 9.00: Ritrovo partecipanti cortile antistante Palazzo Beato Jacopo (lato via Aurelia), in corso Matteotti (davanti Kursaal Margherita) – Accoglienza consorelle e partecipanti Partenza corteo con direzione Parrocchia S. Ambrogio per S. Messa. (h. 9.30)

Ore 10.30: Deposizione corona Monumento ai caduti e ricordo per i donatori defunti

Ore 10.45: Partenza corteo con accompagnamento Banda Cardinal Cagliero, percorso Via Campana, Via Caduti per la libertà, Giardini AVIS, attraversamento verso passeggiata con direzione Kursaal Margherita.

Ore 11.00: Arrivo Kursaal Margherita, accoglienza autorità, discorso della Presidente, premiazioni dei soci donatori, omaggio consorelle e invitati.

In occasione dell’anniversario Avis Varazze, sarà allestita nei locali dell’ex palazzo comunale in piazza Beato Jacopo una mostra fotografica che ripercorre il lungo cammino dell’associazione dalla fondazione ai giorni nostri. Gli orari della mostra: sabato 27 settembre ore 9-13 e 15-18 / domenica 28 settembre ore 8-12.