Carcare, la prossima settimana le operazioni di bonifica e brillamento degli ordigni bellici

A partire da lunedì 24 febbraio prenderanno il via le operazioni di bonifica dei 29 ordigni bellici rinvenuti nel cantiere di una villetta all'incrocio tra viale Valletti e via Lichene, a Carcare. Gli specialisti del 32° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina "Taurinense" dell’Esercito Italiano si occuperanno di mettere in sicurezza l’area e rimuovere le granate con la massima cautela.

Le operazioni si svolgeranno in più fasi, seguendo protocolli rigorosi per garantire la sicurezza della popolazione. Gli ordigni, costituiti da ventinove granate e proiettili di calibro 105 e 75 millimetri, saranno trasportati in una cava a Cairo, dove verranno fatti brillare in condizioni controllate.

Il ritrovamento è avvenuto durante recenti scavi nel cantiere della villetta, situata in un'area che, durante la Seconda Guerra Mondiale, ospitava un comando tedesco. La zona rivestiva un'importanza strategica ed era difesa da numerose postazioni antiaeree per proteggere le fabbriche della Val Bormida.

Per garantire la sicurezza di tutti, l’area del ritrovamento resterà interdetta a persone non autorizzate fino al completamento delle operazioni.