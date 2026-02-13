Frana sulla via Aurelia ad Arenzano: sospesa la circolazione ferroviaria per lavori di frantumazione

Sono iniziate le operazioni di frantumazione con cariche esplosive della frana lungo la via Aurelia, nel territorio del Comune di Arenzano

La ditta incaricata ha previsto di effettuare le attività di “volata” tra le ore 12 e le 15:45. Per motivi di sicurezza, durante queste operazioni è stata temporaneamente sospesa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Genova Voltri e Cogoleto.

Il convoglio 3372 diretto a Ventimiglia è stato soppresso nella tratta tra Genova Brignole e Savona. La durata delle interruzioni potrà subire variazioni, in base all’avanzamento dei lavori e alla necessità di garantire il completamento in sicurezza dell’intervento.