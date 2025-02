Albissola, no alla soppressione dell'attraversamento sull'Aurelia: la minoranza realizza una campagna di sensibilizzazione contraria

Ancora una volta un no contro la soppressione ad Albissola Marina dell'attraversamento pedonale sull'Aurelia presente fra piazza Rossello e piazza Sisto.

Il gruppo di minoranza di "Tradizione e Futuro" dopo aver presentato ad agosto un'interrogazione e dato vita ad una raccolta firme con più di 1200 adesioni ha realizzato una campagna di sensibilizzazione verso la cittadinanza nella speranza che l'amministrazione torni sui suoi passi.

Una dal titolo "Il bastone tra le ruote" con al centro le persone portatrici di handicap, gli anziani e le mamme con i passeggini e la problematica che può creare la rimozione dell'attraversamento e l'altra "Pedoni, non cavalli" visto che i cittadini dovranno effettuare tratti in più a piedi per raggiungere la passeggiata.

La giunta aveva optato per la soppressione dopo aver ricevuto il consenso da parte di Anas e del comandante della polizia locale albissolese Andrea Catapano. Da anni infatti il comune deve far fronte alle problematiche legate al traffico che sono causate principalmente proprio dai 4 attraversamenti pedonali presenti sulla statale. Da lì la decisione di optare per una rimozione.

Lo scorso luglio 2024 il sindaco e il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro avevano incontrato Anas per proporre alcune proposte per migliorare sul territorio sia la sicurezza degli attraversamenti pedonali che la fluidità del traffico e per avviare un confronto con l'ente gestore della strada.

Nel programma elettorale la lista "Albissola del Fare" aveva infatti proposto di rendere più sicure le strisce pedonali tramite sistemi per renderli più illuminati, dove possibile posizionare dissuasori di velocità e istituire zone con il limite della velocità a 30 km/h.

Beneficiando dei finanziamenti ministeriali per l'efficientamento energetico e sicurezza stradale il Comune aveva già provveduto ad installare 7 nuovi impianti della tipologia `Pedone smart' per potenziare la segnalazione di alcuni attraversamenti pedonali in alcune delle strade maggiormente trafficate ed avevano già avviato la progettazione per la realizzazione di una decina di altri attraversamenti smart tra i quali anche quelli destinati per l'Aurelia.

"Come comitato siamo assolutamente contrari a questa decisione che ha pesanti implicazioni negative per gli Albissolesi, i proprietari di seconde case, l’ordine pubblico e le attività commerciali. Ci sono diversi aspetti che l’Amministrazione Comunale ha volutamente ignorato e che qui di seguito riassumiamo: L’eliminazione dell’attraversamento precluderà l’accesso al Lungomare degli Artisti da parte dianziani con problemi di deambulazione, portatori di handicap, diversamente abili, mamme e nonne con passeggini. Queste persone, che sono le prime che dovrebbero essere tutelate ed aiutate, non possono utilizzare il sottopasso (vista la sua conformazione e la mancanza di strumenti idonei) nè gli altri attraversamenti pedonali (lontani da quello in questione e quindi irraggiungibili). Naturalmente questo aspetto riguarda, in primis, gli Albissolesi ma anche gli anziani proprietari di seconde che hanno scelto Albissola per svernare vista la possibilità di arrivare al Lungomare con facilità - avevano spiegato lo scorso agosto dal gruppo d'opposizione e dal Comitato - Attualmente gli avventori dei locali situati nella zona del Lungomare interessata dall’attraversamento pedonale vengono 'incanalati' lungo via dei Ceramisti verso il parcheggio. Domani senza attraversamento percorreranno il centro storico (chi da levante chi da ponente) amplificando il problema degli schiamazzi notturni per limitare i quali da anni si cerca invano una soluzione. L’unico scarico merci presente in zona è in piazza Rossello e, la soppressione dell’attraversamento, allungherebbe i tempi, non solo di consegna alle attività presenti in zona sul Lungomare, ma soprattutto di sosta congestionando proprio piazza Rossello. Le stesse attività sarebbero penalizzate a livello logistico nel loro lavorare quotidiano, attività che garantiscono l’apertura tutto l’anno, propongono servizi attrattivi che migliorano l’offerta turistica del paese andando verso quella tanto decantata destagionalizzazione che tutti a parole vogliono ma che, evidentemente, non tutti nei fatti perseguono".

"La coppia Nasuti – Silvestro nel giustificare la delibera, adduce ipotetici motivi di sicurezza e viabilità ed ha fatto rifermento 'a segnalazioni dell’opposizione', facendo intendere un appoggio del nostro Gruppo Consiliare. Per chiarezza e correttezza, qui di seguito riportiamo l’estratto dell’interrogazione presentata al Sindaco in data 8 luglio riguardante proprio l’attraversamento pedonale in questione: La soluzione consiste nell’installazione di due impianti semaforici 'a prenotazione da parte dei pedoni” in corrispondenza degli attraversamenti pedonali all’altezza Bagni Lido ed all’altezza Prana (come quello, ad esempio, presente a Savona in corrispondenza della Fortezza Priamar), nonché nella realizzazione di tre intersezioni pedonali rialzate in sostituzione degli attuali tre attraversamenti pedonali nel tratto di Aurelia tra S. Benedetto e Prana - avevano puntualizzato - Sarebbe, inoltre, auspicabile che i due impianti fossero alimentati da pannelli fotovoltaici dotati di accumulatori. Questa proposta nasce dall’esigenza sempre più crescente, urgente ed improrogabile, di rendere sicuri gli attraversamenti pedonali nel tratto della S.S.1 Aurelia che attraversa il centro abitato di Albissola, oltre a rendere più fluido il traffico veicolare (sia in alta che in bassa stagione). Per di più, abbinare l’istallazione dei semafori agli attraversamenti pedonali rialzati è la soluzione progettuale migliore per una maggiore sicurezza dei pedoni nelle aree urbane, tanto più, nell’attraversamento all’altezza Bagni Lido ove l’Aurelia fa una leggera curva per cui gli automobilisti transitanti da Savona verso Genova spesso si accorgono, solo all’ultimo momento, del pedone nell’atto di attraversare la strada".