I sindacati: "Solidarietà ai portuali del Rotterdam Hutchison Ports Delta II"

Le segreterie di categoria Filt-Cgil, Fit Cisl e ULTrasporti di Savona, congiuntamente alle rappresentanze dei lavoratori di Vado Gateway e di Reefer Terminal, ricevono e supportano con forza la richiesta di solidarietà dei portuali di Rotterdam di non scaricare eventuali navi destinate alla Hutchison Ports Delta II e di reindirizzarle sul porto di Savona-Vado Ligure.

"Il 31 dicembre 2024 è scaduto il contratto di lavoro per i dipendenti del Rotterdam Hutchison Ports Delta II. Avviate le trattative, poco prima di un incontro decisivo, il principale azionista del terminal ha fatto "dietrofront" perché riteneva rischioso per i suoi interessi garantire la certezza di alcune coperture economiche e occupazionali per i lavoratori", si legge nella nota.

"I lavoratori e l'FNV Haven (il sindacato dei portuali olandesi) sono scesi in lotta e hanno inviato una richiesta di solidarietà ai portuali europei. L’obiettivo è recuperare il potere d’acquisto dei salari e garantire maggiori tutele occupazionali per i lavoratori", concludono i sindacati.