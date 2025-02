I vertici del musical italiano profumano di savonesità: doppio trionfo a Firenze per "Nati da un Sogno"

Da Savona a Firenze per conquistare i vertici del musical giovanile italiano. Tornano vittoriosi dalla trasferta toscana i "Nati da un Sogno" che vincono il concorso di Professione Musical a Firenze, e lo fanno nel modo più clamoroso: i giovani artisti savonesi, infatti, si aggiudicano il primo premio in entrambe le principali categorie di gruppo, Allievi e Junior.

Un en plein che non ha eguali nella storia della manifestazione. O meglio, un precedente in realtà c’è, nel 2018, ma anche in quell’occasione fu proprio l’associazione savonese a centrare il bersaglio grosso in entrambe le categorie.

Il concorso si è svolto venerdì 21 febbraio a Firenze, nell'ambito della manifestazione Danza In Fiera. Si tratta (insieme al Musical Day di Milano) del principale e più importante concorso di settore in Italia, dedicato espressamente al musical. I 44 performer savonesi, di età compresa tra i 12 e i 25 anni, erano chiamati a ballare, recitare e cantare interamente dal vivo.

Le due esibizioni proposte dai Nati da un Sogno hanno entrambe sbaragliato la concorrenza nelle due rispettive fasce d'età (12-15 anni e 16-19 anni). I più piccoli hanno portato in scena un medley da "Beetlejuice", celebre film di Tim Burton con Michael Keaton, mentre i più grandi si sono esibiti in "The Prom", anch'esso finito sul grande schermo con interpreti d'eccezione come Meryl Streep e Nicole Kidman. Entrambi i medley sono stati ideati dagli insegnanti della scuola e poi coreografati dal performer professionista Giorgio Camandona, interprete tra gli altri di Pinocchio e Peter Pan.

Da segnalare un primo posto anche tra i solisti: è quello ottenuto da Giulia Chiovelli (12 anni) nella categoria Allievi (dai 12 ai 15 anni). La piccola Giulia, già nota nel mondo del teatro musicale per aver interpretato Matilda nell’allestimento dello scorso anno del Teatro Sistina di Roma (per la regia di Massimo Romeo Piparo), aveva già vinto più volte negli scorsi anni tra i Giovanissimi. L’affermazione di quest’anno, però, è di assoluto rilievo perché giunta al primo anno nella fascia d’età superiore e nella categoria più “affollata” in assoluto, con oltre 30 finalisti selezionati da ogni parte d’Italia.

A coronare una giornata "da sogno" i secondi posti ottenuti nei Senior A da Camilla D’Alessandro (25 anni) e nei Duetti Junior dalla coppia Ismaele Ruocco-Angelica Rossi, e il terzo posto tra i Giovanissimi della piccola Alice Brezza (9 anni).

Un successo, quello ottenuto dai Nati da un Sogno, reso ancora più importante da due fattori. Il primo è che a competere erano in totale 121 esibizioni, messe in scena dalle maggiori scuole italiane di musical. Il secondo è che le vittorie di venerdì sono solo le ultime di una lunga serie: la scuola savonese, infatti, ha sempre mandato a podio – unica in Italia a riuscirci – almeno un gruppo in ogni edizione di ognuno dei due concorsi (Milano e Firenze) dal 2015 ad oggi, vincendo circa metà delle edizioni.

“I Nati da un Sogno ancora una volta eccellono e portano il nome di Savona a livello nazionale, un orgoglio per tutti noi e per la nostra città - è il commento del vicesindaco Elisa Di Padova - Questa scuola è una felice realtà della città, con cui c'è da sempre grande collaborazione e unione di intenti per trasformare gli spazi pubblici in luoghi dove si possano mettere in scena narrazioni e storie per piccoli e per grandi. Halloween in Town nel nostro Priamar, il format ‘Il parco delle favole’ nei giardini e nei parchi dei nostri quartieri sono solo gli ultimi due esempi delle tante collaborazioni messe in campo. Quello di adesso è un risultato davvero da record, con la doppia vittoria nelle due diverse categorie che solo i Nati da un Sogno sono riusciti a raggiungere negli anni. Complimenti alla scuola, agli insegnanti e ai giovani che, con i loro risultati sia individuali che di gruppo, ci rendono davvero orgogliosi”.

“Una costanza di risultati che ci riempie di orgoglio - è il commento della direttrice, Roberta Bonino, e degli insegnanti Elisa Guzzo, Andrea Chiovelli e Debora Tamagnini - e che premia lo studio, la fatica e l'impegno dei ragazzi. La doppia vittoria di quest’anno poi era davvero inattesa: il livello delle scuole italiane è cresciuto esponenzialmente e quasi tutte le scene in gara erano davvero di altissimo livello. Ma soprattutto siamo felici perché questo permette ai nostri ragazzi di avere più opportunità: lo testimonia il numero di borse portate a casa anche in questa stagione, alcune delle quali rappresentano davvero possibili trampolini di lancio verso il sogno di fare musical da professionisti”.

E sono ormai diversi gli ex allievi che hanno raggiunto quel traguardo. Alessio Ruaro è attualmente in Germania dove è andato in scena in “Jesus Christ Superstar” e in “La Bella e La Bestia”; Sabrina Ottonello, dopo essere stata la protagonista in “Bonnie & Clyde”, ha debuttato sabato al Teatro La Fenice di Senigallia nell’adattamento italiano di “Prova a Prendermi”, famoso film con Tom Hanks e Leonardo Di Caprio, che da giovedì 27 febbraio sarà al Teatro Nazionale di Milano. Ingaggi da professionisti negli ultimi anni anche per Alessandro Pontenani e Giorgia Bellavia. Senza dimenticare la già citata Giulia Chiovelli che, nonostante la giovanissima età, è reduce dalla tournée di “Matilda” ed è nuovamente attesa in scena nei panni della principessa Fiona bambina in “Shrek”: debutterà nel ruolo il 17 aprile al Teatro Ariston di Sanremo.