Rottura tubo gas a Varazze, guasto riparato: viabilità riaperta a senso unico alternato sulla Sp542

Il tubo del gas rotto è stato riparato e la viabilità è stata riaperta a senso unico alternato con la presenza del semaforo.

Questi gli ultimi sviluppi dopo che questa mattina a causa dei lavori della fibra era stato danneggiato a Varazze una tubazione sulla Sp4542 in via Emilio Vecchia all'altezza del ristorante "Il Mulino" poco dopo lo svincolo per Casanova.

Circa 10 ore di lavoro sia per i vigili del fuoco in prima battuta che poi per Italgas per risolvere il problema che ha creato non poche criticità sia agli abitanti della zona che non hanno potuto usufruire del gas nelle abitazioni che per le auto e le moto che hanno dovuto scegliere vie alternative sia per raggiungere Varazze che per dirigersi verso Alpicella e Stella considerata la chiusura del tratto stradale.

"Gli operatori di Italgas stanno operando sui singoli contatori delle utenze interessate per consentire alle abitazioni di dotarsi del gas" ha spiegato il sindaco Luigi Pierfederici ricordando il numero verde per assistenza: 800 900 999.