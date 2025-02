Filippo Odobashi, vincitore del Concorso Pianistico di Albenga, debutta con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Il vincitore del Concorso Pianistico di Albenga, Filippo Odobashi, aprirà il concerto del celebre pianista russo Dimitry Mayboroda al Casinò di Sanremo con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

"È davvero una grandissima soddisfazione, per il concorso di Albenga, vedere il nostro vincitore esibirsi con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo – afferma il direttore artistico del Concorso Pianistico “Città di Albenga”, Isabella Vasile -. Il successo mediatico della vittoria di Filippo, il 5 gennaio scorso, è giunto a questa prestigiosa orchestra, che gli ha così richiesto di inaugurare il concerto del celebre pianista russo Dimitry Mayboroda. Questo è il segno concreto che il Concorso Pianistico di Albenga è a tutti gli effetti un vero e proprio trampolino di lancio per i giovani pianisti. Una bella collaborazione che ricollega il nome del concorso a un'orchestra che, negli anni Settanta-Ottanta, aveva già più volte operato con la nostra competizione. Felicissimi di questo legame e del prestigio che ha donato al giovane Odobashi l'attenzione della direzione dell'orchestra Sinfonica di Sanremo, auguriamo a Filippo che questa meravigliosa opportunità sia l'inizio di una splendida e florida carriera da grande pianista".

"Il Concorso Pianistico ‘Città di Albenga’ in questi anni è cresciuto moltissimo, acquisendo sempre più prestigio. Con esso è cresciuto anche il livello di preparazione di coloro che vi partecipano – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. Non è la prima volta che il vincitore assoluto del Concorso Pianistico di Albenga ottiene importanti risultati e grandi opportunità, come quella che avrà Filippo Odobashi. Un successo meritato. Chi ha assistito alla serata di Gala con il Gran Concerto dei Vincitori al Teatro Ambra di Albenga, infatti, ha potuto apprezzare la sua musica e le sue capacità. Ringrazio il Direttore Artistico Isabella Vasile, che ogni anno cura quello che è diventato sempre più uno dei fiori all’occhiello per Albenga e che rappresenta molto più di un concorso, ma una grande opportunità di prestigio e visibilità. Mi unisco agli auguri a Filippo per una florida carriera musicale".

Filippo Odobashi è nato a Sanremo nel 2009 ed è residente ad Arma di Taggia. Ha iniziato lo studio del pianoforte a soli sette anni sotto la guida della professoressa Cristina Orvieto. Nonostante la giovane età, il suo curriculum è già ricco di successi. Oltre al recente trionfo ad Albenga, vincitore assoluto con 98/100, Filippo ha partecipato e vinto numerosi concorsi di rilevanza nazionale e internazionale.

Dimitry Mayboroda ha studiato a Mosca al Conservatorio Tschaikowsky e alla Hochschule für Musik und Theater di Monaco con il professor Adrian Oetiker e con Boris Petrushansky. Ha alle spalle già una notevole carriera internazionale di concerti in tutto il mondo.

Il concerto di Odobashi e Mayboroda con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo si terrà giovedì 27 febbraio alle 18 al teatro del Casinò di Sanremo.