Ferrania, il ponte di viale della Libertà chiuso il 3 marzo per indagini tecniche

Lunedì 3 marzo il Ponte Ferrania, situato in viale della Libertà nella zona della portineria dell'ex stabilimento, sarà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia dalle 9:30 alle 17:00 per consentire l’esecuzione di indagini tecniche sulla struttura portante.

La chiusura è stata richiesta da Ferrania Technologies Spa in Liquidazione, proprietaria dell'attraversamento, per effettuare rilievi di natura geometrica, fisica, chimica e meccanica, necessari alla progettazione della futura manutenzione straordinaria del ponte.

Durante l’intervento il traffico sarà deviato su via Antonio Gramsci, mentre i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate non potranno transitare e dovranno percorrere itinerari alternativi. Dove necessario, sarà inoltre istituito il divieto di sosta nelle aree interessate per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.