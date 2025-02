Savona in lutto per la scomparsa di Valerio Cigliutti

Savona piange la scomparsa di Valerio Cigliutti all'età di 84 anni.

Stimato e apprezzato per i suoi modi gentile e cordiali, era un ex portuale, lavorava nella compagnia Pippo Rebagliati, squadra "Orsi" e si occupava degli interventi nelle stive e del rizzaggio delle imbarcazioni.

Dopo essere andato in pensione si è dedicato al mondo del volontariato e per anni è stato volontario dell'Avis di Savona nel quale è stato parte attiva come consigliere e sempre in prima linea per il trasporto del sangue. Faceva inoltre parte dell'International Police Association di Savona.

Lascia la moglie Vittoria, i figli Miriam e Fabio, il genero, le nuore, i nipoti e tutti i parenti.

Il funerale verrà celebrato giovedì 27 febbraio alle 10.30 nella sala del commiato del tempio crematorio di Savona. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori ma eventuali offerte all'Avis di Savona.