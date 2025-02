Altare, un questionario per contribuire al nuovo Puc

L’amministrazione comunale di Altare ha dato ufficialmente il via al percorso partecipativo per la redazione del nuovo Puc. Un’iniziativa che punta a coinvolgere attivamente i cittadini, affinché il piano risponda in modo concreto alle esigenze della comunità e delinei il futuro del territorio.

Per favorire la partecipazione, all’ingresso della sede comunale saranno disponibili copie cartacee del Questionario relativo al Puc, che potrà anche essere scaricato dal sito del comune. I cittadini potranno compilare il modulo e restituirlo inserendolo nell’apposito contenitore, inviarlo tramite e-mail all’indirizzo questionario@comunealtare.it oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.altare.sv@legalmail.it.

Il sindaco Roberto Briano ha sottolineato l’importanza di questa fase di ascolto (LEGGI ARTICOLO), affermando che è fondamentale comprendere le esigenze dei cittadini per tradurle nel Puc. L’obiettivo è realizzare un piano condiviso e portarlo a termine nel migliore dei modi. Un impegno che mira a garantire un’urbanistica inclusiva e sostenibile, capace di rispondere alle necessità della comunità e di guardare con lungimiranza al futuro del comune.