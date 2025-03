Capitale della Cultura 2027, Fabio Fazio tifa Savona: il conduttore tira la volata per la sua città

La corsa per il titolo di Capitale italiana della cultura 2027 entra nella fase decisiva. Tra le dieci città finaliste in attesa della decisione del Ministero della Cultura, Savona può già contare su un sostenitore d’eccezione: il conduttore televisivo Fabio Fazio, nato e cresciuto proprio nella Città della Torretta. Sui social, Fazio ha sottolineato il legame storico di Savona con il mare, definendolo "la più grande via di comunicazione che esiste" e ricordando come la vocazione marittima sia parte dell’identità del territorio.

Savona, che ha scelto lo slogan "Nuove rotte per la cultura" per evidenziare la sua tradizione marinara, non è l’unica città ligure in competizione. Anche La Spezia aspira al titolo, puntando sulla stessa matrice identitaria con il motto "Una cultura come il mare". Entrambe le città si sono presentate davanti alla commissione del Ministero per illustrare i propri programmi e dossier per il 2027.