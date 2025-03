Educazione civica sul campo: gli studenti della Consulta Provinciale di Savona incontrano il Prefetto

I Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti di Savona hanno incontrato il Prefetto, Carlo De Rogatis. L’evento, ospitato nel Palazzo del Governo di Savona, ha visto la partecipazione della delegazione studentesca accompagnata dalla Dirigente di Ambito, Dott.ssa Nadia Dalmasso, e dalla Docente referente, Prof.ssa Alessandra Fenoglio dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di Savona.

L’incontro, frutto di un lavoro di preparazione e coordinamento da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale, è stato organizzato con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle istituzioni locali, favorendo un dialogo diretto tra chi opera sul territorio e chi rappresenta le istituzioni. Un’occasione unica per i giovani di confrontarsi con chi, ogni giorno, si occupa di tematiche cruciali per la comunità.

Come sottolineato durante l’incontro, quale migliore “lezione di educazione civica” se non quella vissuta direttamente sul campo? Il Prefetto De Rogatis ha illustrato ai giovani rappresentanti il ruolo e le funzioni della Prefettura, descrivendo il suo lavoro quotidiano, i compiti istituzionali e l’operato dei suoi uffici. I ragazzi, preparati e curiosi, hanno avuto l’opportunità di porre domande, sia quelle preparate in anticipo sia quelle nate spontaneamente durante il dialogo.

L’evento si è concluso con un gesto simbolico di grande valore: la consegna della Costituzione Italiana alla Presidente della Consulta. Un momento carico di significato, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva e della divulgazione tra i compagni di scuola, nel solco della funzione istituzionale della Consulta Studentesca.

Quello del 15 gennaio è stato solo il primo passo di un percorso più ampio, proseguito il 19 febbraio con un nuovo appuntamento nell’ambito del progetto “Città in Scena – scambio di idee e progetti tra territori”. Un’iniziativa condivisa con le Consulte Provinciali degli Studenti (CPS) di Alessandria e Asti, che ha visto gli studenti savonesi incontrare le delegazioni delle altre province e i rispettivi Prefetti.

La giornata si è aperta presso il “Salone Bianco” della Prefettura di Alessandria, dove i partecipanti sono stati accolti dal Prefetto di Alessandria, Alessandra Vinciguerra, e dal Presidente della Provincia, Luigi Benzi. Dopo i saluti istituzionali, sono intervenute le Referenti delle Consulte, tra le quali la Prof.ssa Alessandra Fenoglio di Savona. L’evento è stato arricchito da un preludio culturale offerto dagli studenti del Liceo Musicale “Umberto Eco” di Alessandria, seguito da una visita guidata a Palazzo Ghilini, sede della Prefettura e della Provincia di Alessandria, organizzata dal FAI.

Il progetto “Città in Scena” è nato nel 2023 con la visita delle delegazioni piemontesi a Finale Ligure, un borgo ricco di storia e cultura. Durante quell’occasione, gli studenti hanno condiviso progetti e riflessioni su tematiche come la parità di genere, la legalità e l’educazione civica, anche alla luce del tragico evento che ha colpito l’Istituto Alberghiero di Finale Ligure nel 2017, con l’uccisione della studentessa Janira D’Amato.

Anche in questo nuovo appuntamento, il pranzo è stato un momento di condivisione e confronto informale, durante il quale i ragazzi hanno potuto scambiare idee e buone pratiche, progettando attività da proporre nelle rispettive scuole.

La giornata si è conclusa con i saluti dei Presidenti delle Consulte: Pierpaolo Ceccarelli di Alessandria, Emanuele Giacomini di Asti e Sofia D’Amora di Savona. Gli studenti sono rientrati nelle loro sedi arricchiti da un’esperienza formativa unica, pronti a raccontarla e a riproporla in vista del prossimo appuntamento, previsto nella città di Asti.