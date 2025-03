"L’Inverno nelle Scarpe", il nuovo singolo del cairese Marco Francia con Emanuele Dabbono

È uscito il 28 febbraio il singolo "L’Inverno nelle Scarpe" di Marco Francia, scritto e cantato insieme a Emanuele Dabbono.

La canzone evoca una quotidianità divisa tra la fatica del lavoro in fabbrica e il senso di appartenenza a una comunità, attraverso emozioni, sentimenti, desideri e la speranza di una vita migliore per sé e per i propri cari. Il brano fa parte della colonna sonora del film-documentario "L’Ombra del Gigante" di Alberto Bellavia, incentrato sulle vicende della Ferrania, storica fabbrica di pellicole fotosensibili ormai chiusa. Un tempo produttrice di supporti per numerosi film di successo, oggi la Ferrania è diventata essa stessa protagonista di un racconto cinematografico.

"L’Inverno nelle Scarpe" è un vero e proprio racconto in musica, che l’ascoltatore può facilmente sentire come proprio, guidato dalle parole, dalla melodia e soprattutto dall’intensità delle voci dei due artisti, capaci di trasmettere emozioni profonde e coinvolgenti.

Il brano è accompagnato da un videoclip, realizzato da Alberto Bellavia utilizzando filmati d’archivio risalenti al periodo di attività della Ferrania. Il video è uscito su YouTube in contemporanea con la canzone.

Marco Francia, cantautore, ha pubblicato due singoli (Dalla stessa Parte e It’s Fantasque) e un album (Biciclette sulla Luna). Finalista al Premio Panseri nel 2018 e al Premio nazionale Città di Quiliano nel 2021, ha vinto nello stesso anno il Premio Riccardo Mannerini per il miglior testo nell’ambito del Premio nazionale Città di Quiliano.

Emanuele Dabbono, terzo classificato alla prima edizione di X-Factor nel 2008, è un cantautore con sei album all’attivo, l’ultimo dei quali (Buona Strada, 2022) ha incluso il singolo Cerezo. È autore multiplatino per Tiziano Ferro (Il Conforto, Incanto e Valore Assoluto) e Alfa (Il Filo Rosso, grande successo degli ultimi mesi). Oltre alla musica, è anche scrittore e ha recentemente pubblicato il suo terzo libro, Gli Spaesati.