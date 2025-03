Albisola e la Croce Verde in lutto per la scomparsa di Cesare Pradal

Albisola Superiore in lutto per la scomparsa di Cesare Pradal all'età di 74 anni.

In passato commesso nel settore idraulico, fu milite ed ex consigliere della Croce Verde albisolese.

"Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, tutti i Soci e i Militi della Croce Verde si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa del Volontario ed ex Consigliere Cesare Pradal - il cordoglio della pubblica assistenza - Per più di 10 anni, Cesare è stato parte integrante dell'associazione, un Volontario sempre disponibile e preziosissimo, una figura importantissima che ha dato moltissimo alla Croce. Ciao Ce".

Il funerale verrà celebrato domani, sabato 1 marzo, alle 14:30 nella Chiesa di San Nicolò.