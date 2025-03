Pedopornografia, maxi operazione con perquisizioni a Savona: abusi infantili orribili e immagini anche con animali

L’operazione "Hello" è una delle più imponenti attività investigative mai condotte in Italia contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. L'indagine, che ha visto impegnati più di 500 poliziotti, ha svelato una rete criminale dedita allo scambio di materiale pedopornografico, con vittime di età infantile e adolescenti.

Coordinata dalla Procura distrettuale di Catania e realizzata dagli specialisti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) di Catania, in collaborazione con il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale, l’operazione ha portato all’arresto di 34 persone e all’esecuzione di oltre 115 perquisizioni in 56 città italiane. Nell'ambito della maxi-inchiesta, perquisizioni sono state effettuate anche nella zona di Savona.

Gli indagati, tutti di sesso maschile e con un’età compresa tra i 21 e i 59 anni, sono accusati di detenzione e diffusione di materiale illegale, oltre che di abusi sessuali su minori. Tra i reperti sequestrati, decine di migliaia di file illeciti, alcuni dei quali autoprodotti, che ritraggono bambini abusati in tenera età e persino episodi di zooerastia (abusi sessuali su animali con vittime minorenni).

L’indagine, sviluppata anche attraverso attività sotto copertura su una piattaforma di messaggistica istantanea, ha permesso di individuare diversi gruppi specializzati nello scambio di materiale pedopornografico. "L’identificazione degli utenti ha richiesto un lavoro di approfondimento e analisi tecniche che hanno consentito di superare le barriere dell’anonimato in rete", ha spiegato il procuratore di Catania, Francesco Curcio, durante la conferenza stampa.

Tra i gruppi scoperti, alcuni erano attivi su un social network non tra i più diffusi, dove gli utenti utilizzavano nickname inquietanti come "niño con animales" e "niño primeros da zero a sei anni". Questi dettagli hanno rivelato la gravità dei reati commessi, con migliaia di bambini vittime di abusi che, come ha sottolineato Curcio, "resteranno segnati per sempre da questi crimini".

Le vittime coinvolte avevano un’età compresa tra i tre anni e l’adolescenza. Due degli arrestati, in particolare, non solo detenevano migliaia di file pedopornografici, ma avevano anche immagini e video autoprodotti che ritraevano abusi sessuali su minorenni. Le vittime di questi crimini sono state già identificate dalla Polizia postale, che ha avviato le necessarie procedure di supporto e tutela.

L’indagine ha inoltre evidenziato la presenza di episodi di zooerastia (atti compiuti con animali), un fenomeno che aggiunge un ulteriore livello di gravità ai reati già commessi. "Si tratta di fatti enormemente gravi", ha dichiarato il procuratore Curcio, sottolineando la necessità di misure più incisive per contrastare il fenomeno della pedopornografia online, che è "in crescita" e richiede un impegno sempre maggiore da parte delle autorità.

Con 34 arresti, oltre 110 perquisizioni e il coinvolgimento di 56 città italiane, l’operazione "Hello" rappresenta una delle più vaste azioni di contrasto alla pedopornografia online mai realizzate nella Penisola. Gli investigatori hanno lavorato su più fronti, inclusi approfondimenti investigativi all’estero, per smantellare una rete criminale che sfruttava tecnologie avanzate per nascondere le proprie attività illecite. Come ha sottolineato il procuratore Curcio, "migliaia di bambini resteranno segnati da questi abusi".

Gli investigatori hanno ricostruito i percorsi digitali degli indagati, decrittando dati protetti e superando sofisticati sistemi di crittografia e archiviazione in cloud utilizzati per occultare il materiale illecito.