Rotary Club Savona: un progetto pilota sulla diagnosi precoce della scoliosi nei ragazzi

Sono molti i progetti, soprattutto rivolti ai più giovani e alle persone con disabilità, oltre a quelli di carattere culturale, promossi dal Rotary Club Savona e illustrati ieri sera all'NH Hotel dal presidente Alberto Becchi.

Tra questi, spicca il progetto pilota "Insieme contro le curve", rivolto ai ragazzi che frequentano le scuole medie. L'iniziativa si avvale del contributo dei medici soci del Rotary e di altri volontari, impegnati nell'organizzazione delle visite agli studenti e nella raccolta dati.

"Finora, il progetto ha interessato l'Istituto comprensivo I in via Verdi, Lavagnola - ha spiegato Alberto Becchi - coinvolgendo 161 ragazzi che sono stati visitati. Di questi, 20 (12,4%) si sono poi rivolti all'Istituto Gaslini e 2 hanno subito un intervento chirurgico (1,25%). Nell'anno scolastico 2024-2025, estenderemo il progetto ai quattro istituti comprensivi di Savona, coinvolgendo 56 classi per un totale di 1.280 ragazzi". Il progetto permetterà di raccogliere dati finora inediti, che dovrebbero portare alla stesura di una tesi di laurea e a una collaborazione con l'Università di Genova.

Sempre rivolto ai giovani, il progetto NoLimits vede la collaborazione dell'atleta Alessandro Mennella, affetto da Sindrome di Usher (una malattia rara che si manifesta con sordità alla nascita e progressiva perdita della vista). Si tratta di un progetto educativo e formativo che coinvolge 400 ragazzi delle scuole superiori, con l'obiettivo di sensibilizzarli sulla possibilità di superare i propri limiti, anche in condizioni di difficoltà fisiche o psicologiche.

Altrettanto importanti sono le iniziative di sensibilizzazione dei giovani alla vaccinazione contro l'HPV e alla diffusione delle conoscenze sull'economia.

In ambito sportivo, il Rotary Savona sostiene da tempo il progetto Jet Sky Therapy di Fabio Incorvaia, rivolto a persone con disabilità, il Trofeo Presidente della Repubblica e Wazza Kids e il campo estivo che offre a un gruppo di persone con disabilità intellettiva lieve o moderata la possibilità di trascorrere una settimana di vacanza lontano dalle famiglie, per sperimentare una maggiore autonomia.

Non manca l'attività nel sociale, con iniziative come "Un pasto in più", la colletta alimentare, il sostegno al progetto di prevenzione del tumore al seno, ai Custodi del Bello e alla Comunità di Sant'Egidio.

Per quanto riguarda la musica e la cultura, il Rotary contribuisce a Pro Musica Antiqua per un progetto di diffusione della cultura musicale nelle scuole, al Settembre Musicale di Sassello e al Progetto Accademia Go! (corsi musicali gratuiti), senza dimenticare gli scambi di studenti.