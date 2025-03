Maggiordomo di quartiere, il servizio di supporto per famiglie e anziani è scattato anche a Stella

Anche a Stella da lunedì scorso è scattato il servizio del maggiordomo di quartiere.

"Il Maggiordomo di Quartiere è un prezioso progetto finanziato da Regione Liguria e gestito in collaborazione con un’ampia rete di Enti di Terzo Settore presenti sul territorio ligure, per affiancare e sostenere gratuitamente anziani e famiglie in generale, nelle incombenze quotidiane, dal ritiro ricette e medicinali alla spesa, dall’aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative al pagamento di bollettini, dal supporto per piccole manutenzioni non specializzate, alle informazioni sulla vita di quartiere e sui servizi del paese" spiegano dal Comune.

Sarà presente nel municipio il lunedì dalle ore 8.30 alle 11.30 e il martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.00.