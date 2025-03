Albenga, al salone teatro del Sacro Cuore l’incontro "Strade di speranza: da Trieste ad Albenga a…”

Si svolgerà venerdì prossimo, 7 marzo, alle 20,45 ad Albenga nel salone teatro del Sacro Cuore (Via Trieste, ingresso a sinistra della chiesa) "Strade di speranza: da Trieste ad Albenga a…”

"Questo incontro si inserisce nel solco di un cammino che vede le comunità parrocchiali cittadine provare a riflettere insieme su cosa significhi essere credenti nella società di oggi - spiegano gli organizzatori -. Pensiamo sia utile, per le nostre comunità parrocchiali del Sacro Cuore, di San Bernardino e di San Michele, conoscere gli orizzonti di riflessioni maturati alla Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, svoltasi lo scorso luglio a Trieste, per stimolarci a vivere la nostra avventura di credenti nella sua dimensione civica, che coinvolge il nostro quotidiano".

"È a partire dalla vita di ogni giorno - sottolineano ancora - che ci viene chiesto di essere fermento di bene e di quell' umanità nuova e bella secondo il Vangelo, che pensiamo dica qualcosa di unico e meravigliosamente affascinante anche a noi, uomini e donne che vivono ad Albenga nel 2025".

"Il contesto dell'anno giubilare – spiegano - quest' anno, in particolare, ci porta a orientare il nostro sguardo sul nostro essere chiamati a declinare la "questione della speranza", centrale per noi discepoli del Risorto, nel contesto plurale della partecipazione alla vita delle istituzioni democratiche del nostro Paese".

"In questo – dicono - ci aiuta ancora una volta la proficua collaborazione con l'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale, con cui, anche questa volta, proviamo ad offrire alle nostre comunità cristiane un 'opportunità per prenderci il giusto tempo per allargare il nostro sguardo, per provare a cogliere spunti per il nostro cammino, da declinare nella nostra realtà, lì dove siamo e viviamo".