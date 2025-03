Andora, presentazione del libro postumo di Maria Bolla Cesarini "Il dovere di testimoniare, 1943-1945 una scelta politica"

Venerdì 7 marzo alle ore 21.00, a Palazzo Tagliaferro, si svolgerà la presentazione del libro "Il dovere di testimoniare, 1943-1945 una scelta politica", scritto e voluto dalla nostra Presidente ANED emerita Maria Bolla Cesarini e pubblicato dopo la sua scomparsa.

La serata fa parte delle iniziative organizzate dal comune nell’ambito della Giornata della Memoria.

Andora aderisce all’ANED Savona e anche quest’anno la Giunta Demichelis ha deliberato l’adesione e il sostegno, con un contributo di mille euro, al progetto “Viaggio della Memoria“. Gli studenti di Andora vincitori del Concorso ANED 2025, parteciperanno al “Viaggio” che si svolgerà dall’8 al 12 maggio 2025, e che prevede la visita nei lager in Germania e Austria e, domenica 11 maggio, la partecipazione della giovane delegazione alla Cerimonia Internazionale nel ricordo della liberazione del campo di sterminio nazista di Mauthausen”.

Nell’ambito della collaborazione instaurata ANED Savona nasce la volontà di organizzare la presentazione del libro "Il dovere di testimoniare, 1943-1945 una scelta politica", nel quale sono state pubblicate le testimonianze dei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti della Provincia di Savona e di Imperia, oltre agli elenchi suddivisi per i vari comuni dei morti in campo e dei sopravvissuti. Il volume raccoglie numerose informazioni riguardanti la pianificazione dello sterminio nazifascista di intere famiglie di religione ebraiche, deportati politici: dal 1943 al 1945 ne furono deportati più di 40 mila nel campo di Mauthausen e da dove in pochissimi fecero ritorno. Ci sono anche le testimonianze dei militari italiani che dopo l'8 settembre non aderirono alla RSI e furono deportati in 650 mila. Inoltre, sono state pubblicate le ricerche fatte dalla nostra Sezione sia sulla deportazione femminile nel lager di Ravensbruck e dei bambini nel lager di Terezin. Il libro chiude con la pubblicazione si chiude con il testo del Giuramento di Mauthausen.

I relatori che interverranno Venerdì 7 marzo, alle ore 21, saranno Simone Falco Presidente Sezione ANED Savona - Imperia, che porterà una breve riflessione sui campi di sterminio nazisti di Mauthausen, Flossenburg e Sachsenhausen, Licia Cesarini Consigliera della Sez ANED Savona - Imperia e Jacopo Marchisio Vice Presidente vicario Sez ANED Savona- Imperia che farà le conclusioni.