Savona, proseguono i giovedì musicali "Dezeuggia" di via Mistrangelo

Continuano i giovedì musicali di via Mistrangelo a Savona con la rassegna "Dezeuggia", una serie di concerti organizzati dalla birreria Rock Café e dalla risto-pizzeria Baciccia.

"L’obiettivo – spiegano i titolari – è quello di dare vita alla strada anche nei mesi invernali, in attesa degli eventi estivi".

Il prossimo appuntamento è in programma per giovedì 6 marzo e vedrà protagonista una nuova e interessante formazione: i Sample Gee!. Il concerto inizierà alle 19 presso il Rock Café, mentre i piatti saranno serviti dal vicino Baciccia, in un connubio tra buona musica e ottima cucina.

Per i Sample Gee!, trio ligure composto da Paolo Priolo (basso/contrabbasso), Samuele Puppo (chitarra) e Gigi Marras (batteria), quella di Savona sarà la data d’esordio. "Portiamo il verbo del soul-jazz americano, con brani originali e riarrangiamenti di artisti come Jimmy McGriff, Stanley Turrentine e Lou Donaldson. La nostra è una formazione da jazz-trio con una buona dose di blues e funk", spiegano gli artisti.

Per informazioni: 347 8946855.