"Yellow women run": le Albisole organizzano una corsa di solidarietà per la Giornata Internazionale della Donna

Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’ASD Atletica Alba Docilia, insieme ai Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina, organizza una corsa competitiva non agonistica a favore dell’Associazione “Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci” di Savona. L'iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere i malati oncologici e la struttura di Oncologia dell’ospedale San Paolo di Savona.

L’appuntamento è fissato in piazzale Marinetti, con il ritrovo alle 10:00 e la partenza delle gare a partire dalle 10:30. Il percorso competitivo, di 4 km, si snoda lungo la Passeggiata E. Montale (Albisola Superiore) e il Lungomare degli Artisti (Albissola Marina), con categorie di partecipazione che vanno dagli under 14 agli over 65. Inoltre, per chi non desidera gareggiare, sarà possibile partecipare alla camminata solidale non competitiva di 2 km sulla Passeggiata E. Montale.

Per celebrare la giornata, è previsto un dress code con t-shirt gialla o bianca. Le iscrizioni possono essere effettuate via email all’indirizzo yellowwomenrun@proton.me o direttamente sul posto, dalle 9:00, con una quota di iscrizione di almeno 5,00 euro, che sarà interamente devoluta all’associazione.

Il ritiro dei pettorali e il pagamento delle quote saranno disponibili sul posto. L'evento vedrà la partecipazione di molte realtà locali e nazionali, come lo Sportello Antiviolenza Alda Merini APS, Zonta Club Savona, Fidapa, Soroptimist Savona, Ambiente Mare Italia, Conad, Decathlon, Sporting Savona, Croce Verde Albisola, Protezione civile AIB Albisola, Associazione I Lupi, Associazione Nazionale Alpini e il Gruppo delle Albisole.