Albenga, rio Fasceo e Carendetta: lavori finiti prima dell’estate. Il sindaco: “Necessari altri interventi sul territorio”

Continuano i lavori di messa in sicurezza idraulica di rio Fasceo e Carendetta, in particolare nel tratto di confluenza dei due rii con il Carenda.

Dopo aver spostato i sottoservizi, la ditta incaricata – Impresig Srl, individuata attraverso gara da Regione Liguria competente per materia – sta ridisegnando il letto del rio attraverso il posizionamento di elementi prefabbricati che consentono di ridurre i tempi di costruzione migliorando anche la qualità e la precisione degli elementi.

Spiega il sindaco Tomatis: “L’intervento finirà prima dell’estate ed eviterà ‘strozzature’, cioè che il flusso d'acqua proveniente da rio Fasceo e Carendetta, adeguati dal punto di vista idraulico (intervento da 6 milioni di euro – I lotto già eseguito e II lotto in corso di completamento), possa esondare nel punto di convergenza spiega il sindaco Riccardo Tomatis -. Siamo ben consapevoli che saranno necessari altri interventi sul territorio per garantire la messa in sicurezza idrogeologica di tutta quell’area e più in generale della piana”.

“Lavoreremo in sinergia con la Regione e gli enti sovra comunali competenti per continuare a mettere in sicurezza il nostro territorio”, conclude il primo cittadino di Albenga.