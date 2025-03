Fior d’Albenga 2025: chi realizzerà le aiuole quest’anno? Avviso prorogato al 12 marzo

Prorogata la scadenza per raccogliere manifestazioni d’interesse finalizzate alla realizzazione delle aiuole che saranno allestite per “Fior d’Albenga 2025”, in programma dal 12 aprile al 4 maggio. Quest’anno, Fior d’Albenga vanta una collaborazione particolare, quella con Euroflora. Albenga, infatti, porterà i suoi dinosauri per un’installazione spettacolare a Euroflora, che, a sua volta, realizzerà un’aiuola a Fior d’Albenga. Ancora più lustro e prestigio, quindi, per questa edizione, che avrà al centro la natura e i suoi meravigliosi colori.

Ricordiamo che l’avviso per partecipare a Fior d’Albenga attraverso la realizzazione di un’aiuola è rivolto alle aziende del territorio nel settore floro-vivaistico, agli enti territoriali (Comuni, Provincia, ecc.), alle aziende artigianali, commerciali e semplici attività, alle associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro e agli artisti. I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro il 12 marzo alle ore 12:00, all’ufficio protocollo del Comune – Piazza San Michele n. 17, un plico riportante la dicitura "Fior d’Albenga 2025 – Manifestazione di interesse per realizzazione aiuola” (le modalità di presentazione si trovano nell’avviso pubblicato al seguente link: CLICCA QUI.

Anche quest’anno ci sarà il concorso che premierà l’aiuola più bella. Tutti gli allestimenti saranno valutati da una giuria tecnica e le aiuole vincitrici saranno premiate il 27 aprile: primo premio: €1.500,00; secondo premio: €1.000,00; terzo premio: €500,00.