Tessera sanitaria e codice fiscale per neonati: più semplici le procedure online

Novità anche per i genitori che devono ottenere il codice fiscale per i neonati. Se il Comune di residenza non ha provveduto a comunicare il codice ai genitori, non sarà più necessario recarsi fisicamente presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate: ora la richiesta può essere effettuata direttamente online. Il nuovo servizio consente di inserire i dati del bambino e ricevere il codice fiscale in formato digitale, riducendo così tempi e procedure burocratiche.

Per accedere all'area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate è necessario autenticarsi con Spid, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La richiesta può essere inoltrata da uno dei genitori o da un rappresentante legale, come un tutore. Una volta all'interno della piattaforma, basta inserire i dati anagrafici del neonato e allegare un documento che attesti la nascita, come il certificato o la dichiarazione resa in ospedale. Dopo l'elaborazione della domanda, il sistema invierà una notifica via email per avvisare che il certificato è disponibile online.