Tpl Linea, più controlli a bordo e un impegno costante contro l’evasione tariffaria

Sempre più controlli, più corse verificate e un’attenzione crescente verso il contrasto all’evasione tariffaria. L’impegno di Tpl Linea nel garantire un servizio di trasporto con autobus equo e sostenibile si traduce in numeri chiari: nei primi mesi del 2025 sono stati controllati più di 61.000 passeggeri, cioè quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2024.

Anche il numero delle corse controllate è aumentato in modo significativo, passando da 3.525 nel 2024 a 5.675 nel 2025. Un’attività più capillare che ha portato all’emissione di 4.661 sanzioni (più 20% rispetto al 2024). Complessivamente, le ore dedicate ai controlli sono state 3.521, segno di un presidio costante sul territorio.

L’evasione tariffaria rilevata nei primi mesi dell’anno si attesta al 7,64%, con picchi intorno al 10%. Un fenomeno che, grazie all’intensificazione dei controlli, Tpl Linea sta cercando di ridurre anche attraverso un’attività di sensibilizzazione sui benefici di un trasporto con autobus accessibile e sostenibile per tutti.

Il maggiore rigore nei controlli si riflette anche sugli incassi derivanti dalle sanzioni: a fine febbraio 2025 sono stati già recuperati circa 52.000 euro, risorse che contribuiscono a sostenere il servizio e a migliorare l’esperienza di viaggio per tutti i passeggeri.

Franceri: “I controlli sono un dovere nei confronti dell’utenza che si comporta correttamente”

“I dati dimostrano che l’intensificazione dei controlli sta avendo un impatto significativo, ma il nostro obiettivo non è solo sanzionare, bensì sensibilizzare tutti sull’importanza di un comportamento corretto – dichiara Vincenzo Franceri, Presidente di Tpl Linea. Viaggiare in regola significa contribuire al buon funzionamento del servizio e garantire un trasporto efficiente per tutta la comunità. Continueremo su questa strada, investendo nella presenza sul territorio e nell'ascolto dei passeggeri per migliorare il servizio, affinché la validazione del titolo di viaggio diventi una prassi naturale per tutti”.

Più controllori in servizio grazie al progetto Socrate

L’intensificazione delle verifiche è stata resa possibile anche grazie al progetto Socrate, avviato da Tpl Linea nel giugno 2024, che ha consentito di potenziare l’organico con l’inserimento di 8 nuovi controllori, portando a 32 il numero complessivo degli operatori attivi. I verificatori di Tpl Linea, ora abilitati come agenti di polizia amministrativa, hanno ora la facoltà di emettere direttamente le sanzioni. Un passo avanti importante per rendere i controlli più efficaci e tempestivi.

L’iniziativa si inserisce tra le linee operative della strategia Mobility R-Evolution, con l’obiettivo di garantire equità tra i passeggeri e migliorare la sostenibilità economica del servizio. Un’azione concreta per rendere il trasporto con autobus sempre più efficiente, accessibile e in grado di rispondere alle esigenze del territorio.