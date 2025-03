Varazze, prendono il via le opere di consolidamento del ponte sul Rio Arenon

Il ponte aveva subito imponenti danni a causa dello scalzamento di una delle pile che lo sorreggono dopo le ultime violenti precipitazioni sul territorio dello scorso autunno. 630mila euro la cifra stimata per i lavori di consolidamento in somma urgenza.

"Un intervento fondamentale per la sicurezza e la durabilità della nostra infrastruttura e necessario per la riapertura del tracciato - spiega il sindaco Luigi Pierfederici -Qeste opere seguono lo spostamento dei diversi sottoservizi che attraversano il ponte, un processo che ha richiesto l’impegno di vari enti ed imprese che negli ultimi due mesi si sono alternate nel cantiere. È stato necessario pianificare con attenzione le operazioni, in quanto le lavorazioni non potevano procedere simultaneamente per evitare interferenze e garantire la sicurezza durante le fasi di lavoro".