Asl2: la settimana prossima un tavolo tecnico con Cgil su personale e riavvio della medicina al Santa Corona

Verrà discussa in un incontro tra azienda e sindacato, programmato la prossima settimana, la riattivazione della Medicina presso il Padiglione Negri, dopo il problema che ha riguardato il guasto di un montalettighe. Il problema, che aveva reso inaccessibili il secondo e il terzo piano, aveva comportato il trasferimento dei pazienti e la riorganizzazione di alcuni servizi.

In un precedente incontro, l'azienda aveva spiegato che è in programma una riorganizzazione dei posti letto di medicina: tra il 17 e il 20 marzo è previsto che ne vengano attivati 20 proprio al terzo piano del Padiglione 17, mentre altri 26 verranno aggiunti il 4 aprile al quarto piano dello stesso edificio. Questo comporterà la chiusura dei 16 posti letto di medicina all'ospedale San Paolo e degli 8 aperti ad Albenga, che erano stati attivati proprio per far fronte ai problemi del Padiglione Negri.

Per il riavvio della Medicina al Santa Corona, la Cgil ha chiesto un incontro per concordare gli organici e, in particolare, quali e quanti lavoratori dovranno rientrare nella sede del Santa Corona, con il rinnovo della richiesta di potenziare gli organici e procedere con nuove assunzioni. Sul tavolo anche altri temi, come eventuali incentivi.