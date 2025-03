Cade dalla bicicletta e si ferisce ad un braccio: ciclista soccorso sul lungomare di Finale Ligure

Soccorsi in azione intorno alle 15 di oggi a Finale Ligure, dove un uomo è rimasto ferito dopo una caduta dalla bicicletta sul lungomare Migliorini.

L'allarme è stato lanciato immediatamente, facendo scattare l’intervento dei militi del 118, giunti rapidamente sul posto per prestare le prime cure. A causa delle ferite riportate a un braccio, le condizioni dell'uomo hanno richiesto il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti e ulteriori trattamenti.

Le dinamiche precise dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.