Ceriale: il 13 marzo “Muoviti! Devi prevenire”, conferenza-incontro con il Dott. Jacopo Fornaroli

Pro Loco con UniTre Ceriale continuano il ciclo di conferenze-incontro di "Parole in Movimento" con il Dott. Jacopo Fornaroli, dottore in fisioterapia con un master in riabilitazione dei disordini muscolo-scheletrici.

Come sostiene il Fisioterapista, l’organismo umano non è sicuramente nato per l’inattività, al contrario, il movimento, e una regolare attività fisica, anche di moderata intensità, contribuisce a migliorare tutti gli aspetti della qualità della vita.

La cosa è a tal punto vera ed efficace che l'OMS ha riconosciuto il movimento come strumento terapeutico vero e proprio, con dei benefici paragonabili, in alcuni casi, a quelli di un farmaco, in primis sul trattamento del dolore cronico.

La sedentarietà, infatti, provoca una progressiva modifica delle caratteristiche strutturali del muscolo con perdita del tessuto stesso chiamata sarcopenia; favorisce anche la disidratazione delle cartilagini, che può indurre l'insorgenza precoce di artrosi; l’osso, in assenza di uno stimolo meccanico, si impoverisce contribuendo a osteoporosi e possibili fratture.

"Vedremo insieme a lui come tutti questi processi si possono rallentare e, in alcuni casi, capovolgere grazie al movimento, godendo inoltre di importantissimi benefici psicologici come la riduzione dei livelli di stress e dei livelli ansia e depressione" spiegano da Pro Loco e UniTre Ceriale.

"Vi aspettiamo numerosi e tutti pronti a dare un gran calcio alla pigrizia e all’autoindulgenza - la chiosa degli organizzatori - Ringraziamo per l’ospitalità l’Amministrazione nella persona del Sindaco Signora Marinella Fasano e tutto il gentile Personale della Sala Polivalente per l’accoglienza e il supporto. Seguirà un piccolo buffet".