Aurelia a Pietra Ligure, l'asfalto si rifà il look: lavori in notturna da mercoledì 12 marzo

Inizieranno alle ore 21:00 di mercoledì 12 marzo prossimo i lavori di manutenzione straordinaria in alcuni tratti di Aurelia, all'altezza di via Messina e via XXV Aprile a Pietra Ligure, per il rifacimento del manto in asfalto.

L’intervento, che prevede la fresatura e la stesa di una nuova pavimentazione stradale, interesserà il tratto compreso fra l’intersezione con via delle Crovare e l’intersezione con viale Riviera e proseguirà, esclusivamente in orario notturno, dalle ore 21:00 alle ore 06:00, nelle notti di giovedì 13 e venerdì 14 marzo.

“La nostra Amministrazione ha imposto alla ditta esecutrice di effettuare i lavori esclusivamente in orario notturno per limitare al massimo i disagi alla viabilità - commentano il sindaco de Vincenzi e l’assessore ai Lavori Pubblici Amandola - La scelta di eseguire di notte le lavorazioni stradali che possono arrecare disagi al traffico è una costante della nostra amministrazione e una indicazione fortemente perseguita con il preciso intento di evitare il più possibile intasamenti, rallentamenti e code”.